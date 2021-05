Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B462

Dunningen) Tödlicher Verkehrsunfall (28.05.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 18:26 Uhr ereignete sich auf der B462 zwischen Dunningen und Zimmern ob Rottweil ein schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung von 4 Fahrzeugen, bei welchem 2 Personen tödlich verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von etwa 65´000 Euro entstand. Der genaue Unfallhergang ist bisher unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Verkehrsunfall waren ein 3er BMW mit Anhänger, ein Renault Clio, ein Renault Kadjar sowie ein Renault Traffic beteiligt. Die 21-jährige Beifahrerin des BMW und der 37-jährige Fahrer des Renault Clio erlitten tödliche Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer des BWM wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Außerdem wurde die 54-jährige Fahrerin des Renault Kadjar leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer des Renault Traffic hingegen blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren 5 RTW, 3 Notärzte, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Dunningen und Feuerwehr Schramberg mit 32 Mann im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs kam ein Sachverständiger vor Ort. Die B462 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge bis 23.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugenhinweise werden an den Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter Tel. 0741/34879-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell