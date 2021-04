Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Goslar (ots)

Am Donnerstag, den 01.04.2021, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der Spiegelthaler Str. in Clausthal-Zellerfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen im Alter von 20 und 23 Jahren. Zuvor hatte eine der Personen gegen einen vor Ort geparkten Pkw getreten und diesen beschädigt. Als sein Begleiter ihn auf sein Verhalten hin ansprach, kam es zu einem Streit und anschließend zur besagten Schlägerei. Zwischenzeitlich wurde der Eigentümer des beschädigten Pkw von Zeugen benachrichtigt und begab sich zum Ort des Geschehens. Hier kam es dann zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Schadensverursacher. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten zeigten sich die beiden Personen der ersten Auseinandersetzung äußerst aggressiv und beleidigten die Beamten. Da sie ferner erheblich unter Alkoholeinfluss standen, wurden sie mit Handfesseln fixiert und der Polizeidienststelle in Goslar zugeführt, wo sie in den dortigen Gewahrsamszellen untergebracht wurden, in denen sie die Nacht verbringen durften. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden durch die eingesetzten Beamten eingeleitet. i.A. Marks, PHK

