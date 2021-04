Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht vom 01.04.2021

Goslar (ots)

Einbruch in eine Werkstatthalle

Am 31.03.2021, zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine private Werkstatthalle in Bredelem, Palandsmühlenweg, ein. Es wurden diverse Werkzeuge entwendet. Aus einer daneben liegenden Werkstatt, die über eine frei zugängliche Verbindung verfügt, wurde ebenfalls diverses Werkzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05326978780 entgegen.

Melanie Rost

Polizeioberkommissarin

