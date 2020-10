POL-F: 201022 - 1090 Frankfurt-Innenstadt: Tag des Einbruchschutzes - Polizeiliche Beratungsstelle geöffnet

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(dr) Am kommenden Sonntag, den 25. Oktober 2020, ist "Tag des Einbruchschutzes". Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" findet dieser bundesweit am Tag der Zeitumstellung statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit die gewonnene Stunde direkt sinnvoll zu nutzen, um sich in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, in der Polizeilichen Beratungsstelle, Zeil 33 in Frankfurt, über das Thema Einbruchschutz zu informieren.

Besucher können sich vor Ort Sicherungstechniken vorführen lassen und direkt miterleben, wie leicht es beispielsweise ist, ein Fenster aufzuhebeln. Es wird außerdem umfassendes Infomaterial zum Thema geboten.

Aufgrund der Corona-Problematik wird um vorherige Anmeldung gebeten:

Per Mail (beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de) mit Angaben von Rückrufnummer und Uhrzeitwunsch oder telefonisch (069 / 755 - 55555) zu den normalen Öffnungszeiten (Mo., Mi., Fr. von 08.00 bis 12.00 Uhr und Do., von 16.00 bis 19.00 Uhr).

