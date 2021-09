Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss - Beifahrer mit Haftbefehl gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (20.09.2021) bei einer Verkehrskontrolle an der Schlosserstraße einen 39-jährigen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer festgestellt, seinen 43-jährigen mit Haftbefehl gesuchten Beifahrer nahmen sie fest. Die Beamten kontrollierten gegen 12.45 Uhr das Auto mit französischem Kennzeichen und stellten beim 39 Jahre alten Fahrer fest, dass dieser mutmaßlich ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem gefälschten Fahrzeugschein unterwegs war. Er zeigte zudem Anzeichen einer mutmaßlichen Drogenbeeinflussung, sodass sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Beim 43-jährigen Beifahrer stellte sich heraus, dass sich dieser offenbar illegal in Deutschland aufhält. Da gegen ihn darüber hinaus ein Haftbefehl vorlag, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

