Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Dienstagmorgen (21.09.2021) am Kleinen Schloßplatz eine 25 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau ging gegen 02.50 Uhr die Freitreppe hinunter, als der Unbekannte sie ansprach und ihr unvermittelt an die Brust fasste. Die Frau ging zunächst nach Hause und alarmierte von dort die Polizei. Der Unbekannte ist etwa 180 Zentimeter groß und rund 35 bis 45 Jahre alt. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell