Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Lkw und Fahrrad kollidieren - Seniorin schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 9. September 2021, 12:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Golzheim wurde eine 70 Jahre alte Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 55 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Lkw den Kennedydamm in Richtung Homberger Straße. Nachdem er die Kreuzung Kaiserswerther Straße / Homberger Straße in Richtung Cecilienallee überquert hatte, bemerkte er eine Radfahrerin zu spät, die offensichtlich unvermittelt vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn fuhr. Der 55-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Seniorin verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

