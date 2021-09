Polizei Düsseldorf

POL-D: Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet: Über 400 Verstöße von Rad-, Pedelec-, E-Scooter- und Autofahrern geahndet

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf hat in dieser Woche im Stadtgebiet Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Die Polizistinnen und Polizisten ahndeten dabei insgesamt 409 Verstöße von Rad-, Pedelec-, E-Scooter- und Autofahrern.

Hier eine kurze Bilanz:

Bei der Kontrolle von Radfahrern musste die Polizei in 138 Fällen Verstöße ahnden. Die Benutzung falscher Verkehrsflächen sowie das Fahren in die falsche Richtung gehörten dabei zur überwiegenden Anzahl der festgestellten Verstöße. Insgesamt 31 Mal musste wegen ähnlichem Fehlverhalten gegen E-Scooter-Fahrer eingeschritten werden. Bei den Autofahrern war eine zu hohe Geschwindigkeit der am häufigsten festgestellte Verstoß. Insgesamt waren 160 Fahrer zu schnell unterwegs. Weiteres Fehlverhalten äußerte sich in der Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer und der Missachtung der Vorfahrt. Mit ähnlichen Kontrollaktionen, die den motorisierten und nicht motorisierten Verkehr gleichermaßen betreffen werden, wird sich die Polizei Düsseldorf auch weiterhin für einen sicheren Straßenverkehr in Düsseldorf einsetzen.

