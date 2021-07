Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach-Urach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Toyotafahrerin gefährdet andere Autofahrer

Zeugen gesucht (22.07.2021)

Vöhrenbach (ots)

Durch eine gefährliche Fahrweise hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 180 zwischen "Kaltenherberg" und Urach mehrere Autofahrer gefährdet. Eine 30-jährige Frau fuhr mit einem weißen Toyota mit polnischen Kennzeichen in Richtung Urach, wobei sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Dadurch musste der Gegenverkehr abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Toyota zu verhindern. Die Polizei sucht Zeugen, die zum auffälligen Fahrverhalten der Frau Angaben machen können. Auch durch ihre Fahrweise gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

