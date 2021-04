Polizei Bochum

POL-BO: Unfall beim Abbiegen: Autofahrerin stößt mit Radfahrer zusammen

Bochum (ots)

Beim Abbiegen ist eine Autofahrerin (81) am Donnerstagmorgen, 15. April, im Bochumer Stadtzentrum mit einem Radfahrer (76) zusammengestoßen. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10.10 Uhr fuhr die 81-Jährige aus Wetter mit Ihrem Wagen auf der Luisenstraße in Richtung Südring. Als sie an der Ampel nach links auf den Südring in Richtung Hauptbahnhof abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 76-jährigen aus Bochum, der gerade auf seinem Fahrrad den Südring überquerte.

Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell