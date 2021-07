Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen, Lkr. Rottweil) Unbekannter versucht unter Vorhalt eines Messer an Bargeld eines Radfahrerehepaares zu kommen - Polizei bittet um Hinweise

Deißlingen-Lauffen, Lkr. Rottweil (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag hat ein derzeit noch unbekannter Täter auf dem Neckartalradweg im Bereich der Verlängerung der Friedenstraße versucht, unter Vorhalt eines Messers an Bargeld eines Radfahrerehepaares zu kommen. Das Ehepaar war an diesem Tag während einer mehrtätigen Radreise auf dem Neckartalradweg unterwegs und machte gegen 13 Uhr Pause an einem Rastplatz in der Verlängerung der Friedenstraße bei Lauffen ob Rottweil. Schon beim Eintreffen am Rastplatz saß dort ein etwa 20 bis 25 Jahre junger Mann auf einer Holzbank und hantierte mit einem Handy. Nach rund einer viertel Stunde stand der junge Mann auf, begab sich zu dem Ehepaar an die andere Bank mit Tisch und forderte diese unter Vorhalt eines Messers und mit den Worten "Dies ist jetzt ein Überfall!" um Bargeld. Als die Frau sofort über das Handy die Polizei anrief und der Ehemann aus der Fahrradtasche vorsorglich das Vespermesser herausholte, flüchtete der Täter sofort zu Fuß über die Felder in Richtung nahegelegener Bundesstraße 27 und dortigem "Stallbergparkplatz". Eine nach der Verständigung der Polizei sofort nach dem Täter durchgeführte Fahndung verlief negativ. Bei der polizeilichen Anzeigenaufnahme konnte das Ehepaar den Täter wie folgt beschreiben: 20 bis 25 Jahre alt mit dunkelblonden, kurzen Haaren, etwa 175 Zentimeter groß mit normaler Statur. Der Beschriebene trug zur Tatzeit eine ärmellose, weiße Kapuzen-Sweatjacke, eine kurze, graue Stoffsporthose sowie weiße Nike-Turnschuhe mit roten Applikationen. Zudem führte der Täter einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen einem versuchten Raubdelikt und bittet um Hinweise zu dem beschriebenen Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell