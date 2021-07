Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Beim Parken anderes Auto beschädigt und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise (21.07.2021)

Rottweil (ots)

Beim Ein- oder Ausparken ist ein bislang noch unbekannter Autofahrer am Mittwoch, in der Zeit zwischen 07.10 Uhr und 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz bei der Sporthalle in der Albertisstraße gegen einen dort abgestellten 1er BMW gefahren. Ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An dem BMW entstand beim Unfall Sachschaden am vorderen Stoßfänger in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Verursacher des Unfalls nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell