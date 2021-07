Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Hausfriedensbruch im Freibad (22.07.2021)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Eine Gruppe junger Erwachsener sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt in das Freibad in der Jahnstraße eingedrungen. Eine Anwohnerin informierte die Polizei gegen 2.30 Uhr über die im Bad anwesenden Personen. Es handelte sich dabei um eine Gruppe von acht Personen im Alter von 19 bis 24 Jahren. Die eintreffenden Beamten konnten die Personen noch im Freibad antreffen, gerade, als diese das Bad verlassen wollten. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis für das Freibad. Zudem müssen sich die jungen Erwachsenen in einem Strafverfahren wegen des begangenen Hausfriedensbruchs verantworten.

