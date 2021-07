Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fahrzeug gestreift und geflüchtet (21.07.2021)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 14.45 Uhr, hat ein Unbekannter ein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Herdstraße beschädigt. Ein Ford Transit Custom parkte in dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz des dortigen Edekas, als ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Ford stieß beziehungsweise diesen streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten rote Farbrückstände am Ford fest. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell