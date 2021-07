Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall (21.07.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, an der Kreuzung Römerstraße und Karl-Marx-Straße. Ein 49-jähriger Mann hielt verkehrsbedingt mit seinem Opel Vectra auf der Römerstraße an. Hinter ihm kam ein 56-jähriger Mann mit seinem Skoda Octavia ebenfalls zum Stehen. Ein 33-jähriger Mann bemerkte die stehenden Autos nicht und fuhr mit seinem VW Passat auf den Skoda auf. Diesen schob es wiederum auf das davorstehende Auto. Der Fahrer des Skodas erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

