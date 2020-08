Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher festgenommen

Kempen, Tönisberg (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020 um 08:35 Uhr konnte die Polizei einen alkoholisierten polnischen Staatsangehörigen festnehmen, der versucht hatte in ein Bürogebäude in Tönisberg auf der Weidenstraße einzudringen. Zu diesem Zweck hatte er mit einem Feuerlöscher die eine Scheibe eingeschlagen.

