POL-KN: (Singen) Einbrecher stiehlt Geräte und Leergut (19.07.2021)

Singen (ots)

Elektrische Geräte im Wert von rund 500 Euro sowie mehrere Kästen leere Mineralwasserflaschen hat ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in zwei Kellerräume eines Wohnhauses in der Straße "Oberzellerhau" erbeutet. Der Täter drang im Zeitraum zwischen Montag, 10 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, mit brachialer Gewalt in die Kellerräume ein, beschädigte dabei eine Betonwand und flüchtete nach der Tat unerkannt.

