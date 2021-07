Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Entstandener Brand beim Betanken eines Mofas (21.07.2021)

Rottweil (ots)

Beim Betanken eines Mofas ist es am späten Mittwochabend an einer Großtankstelle an der Königstraße zu einem Brand gekommen, der glücklicherweise mittels Feuerlöscher noch rechtzeitig gelöscht werden konnte. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 23.20 Uhr mit einem Mofa der Marke Peugeot an die Tankstelle, um sein Fahrzeug an einer der Zapfsäulen zu betanken. Während des Tankvorgangs tropfte Benzin auf den heißen Auspuff des Mofas und entzündete sich. Der entstehende Brand verschmorte eine Kunststoffverkleidung des Mofas und beschädigte eine über dem Mofa liegende Jacke des 18-Jährigen. Glücklicherweise konnte der junge Mann mit einem vorhandenen Feuerlöscher der Tankstelle den entstehenden Brand löschen, bevor sich das Feuer ausbreitete. Hierbei zog sich der Mofa-Fahrer geringfügige Verbrennungen an einer Hand zu. An der Jacke und dem Mofa entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die alarmierte Feuerwehr Rottweil kühlte das Mofa vorsorglich herunter, um ein erneutes Entzünden auszuschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell