POL-IZ: 210603.4 Itzehoe: Betrunkener verursacht Unfall vor den Augen der Polizei

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife einen Verkehrsunfall live miterlebt und den Fahrer im Anschluss überprüft. Er war deutlich alkoholisiert und besaß keinen Führerschein.

Gegen 03.20 Uhr waren Beamte auf der Schumacherallee in Richtung der Adenauerallee unterwegs. An der Kreuzung Schumacherallee / Adenauerallee beobachteten die Einsatzkräfte einen Toyota, der aus Richtung der Bahnhofstraße kommend nach links in die Schumacherallee bog und dabei eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen mitnahm. Das Schild schleifte der Wagen etwa 50 Meter mit, bevor er aufgrund seiner Beschädigungen nach rund 300 Metern in Schlangenlinien zum Stehen kam. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest bei dem 29-Jährigen lieferte ein Ergebnis von 2,02 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige - auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn einen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht.

An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, das Ersetzen des Schildes wird vermutlich Kosten in Höhe von 500 Euro verursachen.

Merle Neufeld

