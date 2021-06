Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210603.1 Brunsbüttel: Beschädigung der Schleuse durch ein Seeschiff

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein Schiff in Brunsbüttel während des Auslaufens aus der Großen Nordschleuse mit einer Mauer kollidiert und hat diese beschädigt. Seine Fahrt konnte das Fahrzeug im Anschluss fortsetzen.

Gegen 17.20 Uhr stieß das Seeschiff "Annalisa P" während des Auslaufen aus der Großen Nordschleuse in Richtung Elbe mit der Mittelmauer auf Höhe des Mittelhauptes. Dabei entstanden an dem Backsteingemäuer auf einer Fläche von etwa 50 x 30 cm Beschädigungen. Nach dem Zusammenstoß setzte die "Annalisa P" ihre Fahrt zum Zielhafen Hamburg fort. Die Ermittlungen an Bord werden durch die Wasserschutzpolizei in Hamburg geführt.

Merle Neufeld

