Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210602.5 Pinneberg: Betrugsverdacht gegen Betreiber eines Testzentrums

Pinneberg (ots)

Am Dienstagnachmittag hat der Fachdienst Gesundheit des Kreises Pinneberg Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen Betreiber des Corona-Testzentrums am Westring in Pinneberg erstattet.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in dem Zentrum schriftliche Testergebnisse ausgehändigt worden sein, ohne dass tatsächlich ein Corona-Schnelltest durchgeführt wurde.

Das Verfahren richtet sich derzeit gegen drei Betreiber des Testzentrums aus Pinneberg (47), dem Landkreis Harburg (64) und dem Kreis Segeberg (54).

Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Pinneberg durchsuchten in diesem Zusammenhang gestern das Testzentrum und mehrere Privatanschriften der Tatverdächtigen und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führt die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell