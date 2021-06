Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210602.6 Marne: Zugriff auf Konto nach Diebstahl einer Brieftasche

Nachdem ein Dieb am Montagvormittag die Kundin eines Supermarktes in Marne bestohlen hat, hob der Unbekannte mit der entwendeten EC-Karte Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Die 86-Jährige aus Marne erledigte ihre Einkäufe zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr in dem Aldi-Markt in der Königstraße. Während des Shoppens deponierte sie ihre Handtasche mitsamt Brieftasche in dem Körbchen ihres Rollators. An der Kasse stellte die Seniorin dann fest, dass die Tasche geöffnet und die Brieftasche daraus verschwunden war. Eine verdächtige Person hatte die Rentnerin während ihres Aufenthalts in dem Laden nicht bemerkt.

Als ein durch die Geschädigte informierter Angehöriger die in der Brieftasche enthaltene EC-Karte bei der Bank sperren ließ, musste er erfahren, dass bereits eine Abbuchung von mehreren hundert Euro erfolgt war.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04852 / 95070 entgegen.

