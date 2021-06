Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210602.7 Heide: Drei Verletzte bei Unfall

Heide (ots)

Dienstagabend ist es in Heide zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs gekommen. Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Kurz vor 22.00 Uhr war eine Frau in Begleitung zweier Personen in einem VW auf dem Dellweg aus Richtung der Bundesstraße 203 kommend in Richtung der Holstenstraße unterwegs. Ihren Angaben zufolge überquerte vor einer scharfen Linkskurve ein Reh die Fahrbahn. Im Zuge eines Ausweichmanövers kam die Heiderin von der Straße ab und landete mit der Fahrzeugfront in einem Wassergraben. Hierbei erlitten die 19-Jährige und ihre 19 und 22 Jahre alten Mitfahrer leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

