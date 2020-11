Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Portemonnaie gestohlen

HaselünneHaselünne (ots)

Am Mittwochmittag ist es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat dort gegen 12.15 Uhr das Portemonnaie eines jungen Mädchens gestohlen. Die 16-jährige hielt die Geldbörse in der Hand, während sie auf dem Parkplatz Einkäufe in ihrem Rucksack verstaute. Im Vorbeigehen ergriff ein etwa 1,80 Meter großer Mann das Portemonnaie und lief damit davon. Bekleidet war er mit weißen Schuhen, einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und einer grünen Strickmütze. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell