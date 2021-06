Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210602.9 Eggstedt: Feuer in Mehrfamilienhaus

Eggstedt (ots)

Dienstagmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Eggstedt zu einem Feuer aus unbekannter Ursache gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Gegen kurz nach 10.00 Uhr brach in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses in der Hauptstraße ein Feuer aus. Dieses verbreitete sich lediglich in einem Zimmer und richtete in dem darunterliegenden Keller einen zusätzlichen Schaden an. Die Gesamtschadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 15.000 Euro liegen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt - die Wohnungsmieterin konnte ihr Zuhause rechtzeitig verlassen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell