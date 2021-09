Polizei Düsseldorf

POL-D: Burgplatz - Polizeieinsatz an der Freitreppe - 50-Jähriger randalierte - 56-jähriger Unbeteiligter wird gewalttätig - Ingewahrsamnahmen - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Gegen einen 50-jährigen polizeibekannten Mann mit Wohnsitz in Berlin wird seit gestern Abend wegen Volksverhetzung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Gegen einen zunächst unbeteiligten 56-jährigen Düsseldorfer wird in diesem Zusammenhang ebenfalls wegen Widerstands ermittelt. Er hatte bei dem Einsatz als Unbeteiligter einen einschreitenden Beamten angegriffen und leicht verletzt. Beide Männer mussten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Um 19.25 Uhr wurde die Funkstreife der Inspektion Mitte zur Freitreppe gerufen, weil ein Mann dort vor zahlreichen Altstadtbesuchern volksverhetzende Äußerungen von sich gab und Plakate mit diffusem politischem Inhalt präsentierte. Der Mann zeigte sich bei Ansprache uneinsichtig und aggressiv und sollte in Gewahrsam genommen werden. Als die Beamten mit dem Beschuldigten den Streifenwagen erreichten, leistete der 50-Jährige Widerstand und sollte gefesselt werden. In diesem Moment trat der unbeteiligte 56-Jährige hervor und versetzte einem Beamten einen Faustschlag. Beide Männer konnten überwältigt werden und mit Unterstützungskräften in Gewahrsam genommen werden. Der 50-Jährige stand offenbar unter Drogeneinfluss. Der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss. Beiden wurden Blutproben entnommen. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig. Wegen der Gewichtung der Straften mit volksverhetzendem Hintergrund liegen die Ermittlungen beim Staatsschutz der Düsseldorfer Polizei. Der Berliner ist nach den vorliegenden Erkenntnissen bereits mehrfach bei gleichgelagerten Sachverhalten aufgefallen.

