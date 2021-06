Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Beckenhofer Straße

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 14:00 Uhr und 16:30 Uhr hatte ein 40-Jährige Geschädigter seinen grauen VW, Passat, auf der oberen Parkfläche des Gasthaus Beckenhof in Queraufstellung abgestellt. Nachdem der Geschädigte vom Gaststättenbesuch zu-rückkehrte, stellte er einen größeren Heckschaden fest. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte einen noch unbekannteren Autofahrer mit dem grauen Passat und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gesamtwert des Sachschadens beläuft sich auf 5000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

