POL-FR: Lauchringen/Waldshut-Tiengen: Fehlalarmierungen durch Rauchmelder

Fehlalarmierungen durch Rauchmelder haben zu Einsätzen in Lauchringen und WT-Waldshut geführt.

Am Mittwoch, 23.06.2021, gegen 19:35 Uhr, war die Feuerwehr in Lauchringen alarmiert worden. An einem Haus "Am Eichwald" hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Es brannte nicht. Womöglich hatte der Melder aufgrund eines Hitzestaus im Zimmer Alarm geschlagen. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

In der Nacht zum Donnerstag, 24.06.2021, gegen 03:45 Uhr, schlug ein Melder in der Mozartstraße in Waldshut an. Auch bei diesem Einsatz gab es kein Feuer. Es dürfte ein technischer Defekt am Melder vorgelegen haben.

