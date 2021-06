Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Arbeiter von Müllfahrzeug erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 23.06.2021, ist in Wehr ein Arbeiter von einem Müllfahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 09:30 Uhr musste der 41-jährige Fahrer des Lkw in der Riedstraße rangieren. Hierbei wurde er von einem Arbeitskollegen eingewiesen. Ein zweiter, ein 25 Jahre alter Mann, stand ebenfalls außerhalb des Fahrzeugs an einer Garagenwand. Beim Ausschwenken des Führerhauses wurde dieser Arbeiter gegen die Garagenwand gedrückt und schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der Verletzte außerhalb der Sichtbereiche des Einweisers und des Fahrers auf und war auch nicht in den Spiegeln und der Kamera des Müllfahrzeuges zu erkennen. Sachschaden entstand keiner.

