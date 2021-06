Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach - Unfall mit Kinderwagen

Freiburg (ots)

Glimpflich endete ein Unfall am Mittwochmittag, den 23.06.2021, gegen 14Uhr. Ein 20jähriger französischer Pkw-Führer befuhr die Limburgstraße in Sasbach in Richtung der Habsburgerstraße. Mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam das Fahrzeug ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Auf dem dortigen Gehweg befand sich ein Mann mit einem Kind im Kinderwagen. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte er einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Hierdurch kippte der Kinderwagen um, das Kind blieb unverletzt. Der Mann, hatte den Kinderwagen abfangen können, wurde allerdings selbst leicht verletzt.

Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

