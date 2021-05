Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Diebstahl von Katalysatoren +++

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am 10.05.2021, 00:30 - 02:00 Uhr, zwei Katalysatoren von Gebraucht-PKW in Apen entwendet. Die PKW waren auf dem rückwärtigen Gelände eines Autohauses an Hauptstraße abgestellt. Eine Anwohnerin hatte in der Nacht gegen 00:40 Uhr "Flexgeräusche" wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten konnten allerdings keine Feststellungen treffen. Am gestrigen Morgen stellte der Geschädigte dann fest, dass die Katalysatoren von zwei Gebrauchtwagen "abgeflext" worden waren. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) oder bei Polizei Augustfehn (04489/935880) zu melden.

