Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei zieht nach Zeugenhinweis alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr +++

Oldenburg (ots)

Ein angetrunkener Autofahrer hat am Montag in Kreyenbrück einen Verkehrsunfall verursacht und war geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann nach einem Zeugenhinweis kurze Zeit später stoppen.

Die Zeugin meldete sich gegen 6.30 Uhr bei der Leitstelle der Polizei. Dort schilderte sie, dass ein vor ihr fahrender Mann in einem BMW X5 die Ammerländer Heerstraße in erheblichen Schlangenlinien befahren würde. Das Fahrzeug sei dabei wiederholt gegen den rechten Bordstein und in die Gegenfahrbahn geraten.

Während die Zeugen mit der Polizei telefonierte, verfolgte sie das Fahrzeug und gab den Beamten detaillierte Positionsangaben durch.

Schließlich konnte der Fahrer des BMW an der Edewechter Landstraße gestoppt und kontrolliert werden. Die Beamten stellten bei dem 33-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille fest.

Während bei dem Oldenburger auf der Wache eine Blutprobe entnommen wurde, meldete sich eine weitere Zeugin. Sie erklärte, dass es in der Zweigstraße am Morgen zu einem Unfall gekommen sei. Ein zunächst unbekannter Autofahrer habe offenbar beim Ausparken einen Zaun beschädigt und wenige Meter weiter einen Absperrpfosten aus der Verankerung gerissen. Der Fahrzeugführer sei danach geflüchtet.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Autofahrer um den 33-Jährigen handelte, der kurz zuvor gestoppt worden war.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Gedährdung des Straßenverkehrs ein. (536830)

