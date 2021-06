Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Lkw kommt von Straße ab - keine Verletzten - aufwendige Bergung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.06.2021, gegen 16:15 Uhr, ist ein Lkw auf der L 148 bei Todtmoos in einem Baustellenbereich von der Straße abgekommen. Der Lkw stürzte eine ca. drei Meter tiefe Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen. Der 45-jährige Fahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht. Er war unversehrt. Der havarierte Lkw wurde mit zwei Autokränen geborgen. Außerdem musste verunreinigtes Erdreich abgetragen werden. Die Landstraße war für etwa fünf Stunden gesperrt. Die Rettungs- und Bergemaßnahmen wurden von der Feuerwehr unterstützt. Am Lkw und an der Leitplanke wurde ein Sachschaden von über 20000 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell