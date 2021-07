PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Mädchen von Hund gebissen+++Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt+++Fahrradfahrer beschädigt PKW+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mädchen von Hund gebissen,

Weilrod, Weiler Weg, Freitag, 23.07.2021, 18:30 Uhr

(wie)Am Freitagabend wurde ein Mädchen in Rod a. d. Weil von einem Hund gebissen. Die 8-Jährige fuhr mit einem Roller an einem Grundstück vorbei, als ein freilaufender Hund durch das offene Gartentor gelaufen kam und das Mädchen in den Unterschenkel biss. Das Kind erlitt dabei zwei Bisswunden. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

2. Fahrradfahrer beschädigt PKW,

Bad Homburg, Glucksteinweg, Samstag, 24.07.2021, 16:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag zerschlug ein Fahrradfahrer ein Spiegelglas an einem Auto. Eine 52-Jährige überholte auf dem Glucksteinweg ein Fahrrad mit Kinderanhänger. An der nächsten Ampelkreuzung fuhr der Fahrradfahrer dann neben die 52-Jährige und schlug gegen die Fahrerscheibe. Die Dame öffnete die Scheibe und fragte nach dem Grund für den Angriff. Daraufhin hat der Fahrradfahrer wortlos das Glas des Außenspiegels am Auto der 52-Jährigen zerschlagen und fuhr dann in Richtung Stadtmitte davon. Der Fahrradfahrer wurde beschrieben als männlich, ca. 28 Jahre alt, schlank, braune Haare, deutsches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06172/120-0 um Hinweise.

3. PKW mit Gehstock beschädigt

Oberursel, Kurmainzer Straße, Samstag, 24.07.2021, 11:30 Uhr

(wie)Am Samstagmittag schlug ein Mann mit einem Gehstock auf ein Auto ein. Ein 50-Jähriger parkte seinen Seat vor einer Postfiliale. Dies missfiel einem 76-jährigen Passanten dermaßen, dass er im Vorbeigehen mehrfach mit seinem Gehstock gegen das Auto schlug und es so beschädigte. Der 50-Jährige wollte den Gehstock-Schläger zur Rede stellen, doch dieser verweigerte jeglichen Kontakt und ging unbeirrt weiter. Mit der herbeigerufenen Polizei musste der 76-Jährige bei seiner Kontrolle dann reden. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

4. Hilflose Person in Gartenhütte,

Neu-Anspach, Eschbacher Straße, Freitag, 23.07.2021, 12:42 Uhr

(wie)Am Freitagmittag entpuppte sich ein Gartenhütteneinbruch als eine psychische Notlage. Die Polizei wurde nach Neu-Anspach gerufen, da eine 65-Jährige in eine Gartenhütte eingebrochen und noch vor Ort war. Da nichts entwendet wurde und die Frau verwirrt in der Hütte lag, stellten Polizei und Rettungsdienst eine psychische Ausnahmesituation bei der Einbrecherin fest. Sie wurde daraufhin in einer Fachklinik vorgestellt und dort auch untergebracht.

5. Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt, Oberursel, Hans-Mess-Straße, Sonntag, 25.07.2021, 19:50 Uhr

(wie)Am Sonntagabend wurde ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 71-Jähriger befuhr mit einem Motorroller die Hans-Mess-Straße in Richtung Industriestraße. An dem Kreisel stürzte er, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit. Bei dem Sturz löste sich der Helm vom Kopf und der Mann verletzt sich schwer am Kopf. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann vom Rettungsdienst in eine Klinik zur weiteren Behandlung gefahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter eingeschaltet, der Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle aus der Luft.

6. Fahrradfahrer nach Sturz verletzt,

Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Samstag, 24.07.2021, 07:45 Uhr

(wie) Am Samstagmorgen verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz auf der Straße. Ein 34-Jähriger war mit seinem Fahrrad von der Stadtmitte kommend auf der Oberhöchstadter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Füllerstraße wollte er auf den Gehweg wechseln, stieß jedoch gegen die Gehwegkante und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich im Gesicht, die Wunde musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und dann im Krankenhaus weiter behandelt werden. Das Fahrrad wurde bei der Polizei untergestellt.

7. Zwei Verletzte bei Unfall auf der B275 Usingen-Merzhausen, Weilstraße, Sonntag, 25.07.2021, 12:45 Uhr

(wie)Am Sonntagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 275 zwei Personen verletzt. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Opel die Kreisstraße 741 von Altweinau kommend in Richtung Usingen. An der Kreuzung zur Bundesstraße 275 wollte sie nach links in Richtung Usingen abbiegen, übersah hierbei aber den vorfahrtsberechtigten Skoda einer 37-Jährigen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurden die 37-Jährige und eine 40-Jährige Mitfahrerin der 45-Jährigen verletzt. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

