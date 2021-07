PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zweiradfahrer schwerverletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Zweiradfahrer bei Unfall schwerverletzt Oberursel-Oberstedten Sonntag, den 25.07.2021, 19:55 Uhr Am Sonntagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hans-Mess-Straße in Oberursel. Nach jetzigem Stand fuhr ein 71-jähriger Friedrichsdorfer mit seinem Leichtkraftrad die Hans-Mess-Straße in Richtung Niederstedter Straße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 71-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte kurz vor dem Kreisverkehr auf die Fahrbahn. Durch den Aufprall zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, sodass er von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen, unter anderem durch einen Polizeihubschrauber, bis 22:30 Uhr vollgesperrt.

