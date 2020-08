Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse mit EC-Karte entwendet und an Geldautomaten Geld abgehoben - Tipps der Polizei

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Opfer eines Taschendiebstahls wurde ein 77-jähriger Mann am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt in der Nußlocher Straße. Ein unbekannter Täter zog dem Senior beim Einkaufen zwischen 10.30 und kurz vor 11 Uhr unbemerkt die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche. Darin befanden sich neben Bargeld auch Ausweise und die EC-Karte. Kurze Zeit später hob der der unbekannte Dieb mit der EC-Karte am Geldautomaten einer Bank mehrere hundert Euro ab. Wie sich herausstellte, hatte das Opfer die PIN auf einem Notizzettel im Geldbeutel unter mehreren Telefonnummern "versteckt".

Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Walldorf übernommen. Auch die Sperrung der EC-Karte wurde veranlasst.

TIPPS der Polizei:

- Notieren Sie niemals ihre PIN in der Geldbörse - schon gar nicht auf der Zahlungskarte

- Sollten Ihnen die Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen sie diese sofort für den weiteren Gebrauch sperren, z.B. telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf (0049) 116 116

