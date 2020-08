Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Mit knapp drei Promille Alkohol auf der A 6 unterwegs

Mannheim (ots)

Mehrere aufmerksame Zeugen verständigten am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr über Notruf die Polizei, nachdem ihnen auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim ein auffälliger Autofahrer aufgefallen war. Der Autofahrer war in Schlangenlinien mit unter 80 km/h auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und hielt dann auf dem Standstreifen an. Beim Eintreffen einer Polizeistreife fiel sofort deutlicher Alkoholgeruch bei dem 49-jährigen Fahrer auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter drei Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

