FW-GL: Impftermine der mobilen Impf-Teams der Feuerwehr Bergisch Gladbach vom 26.07. bis 01.08.2021

Impftermine der mobilen Impf-Teams der Feuerwehr Bergisch Gladbach vom 26.07. bis 01.08.2021

Es können sich Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren an den folgenden Orten und Zeiten gegen COVID-19 impfen lassen: Montag, 26.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Bürgerhaus Bergischer Löwe, Bergisch Gladbach-Stadtmitte, Konrad-Adenauer-Platz 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Burscheid, Marktplatz vor der Bücherei, Am Markt Dienstag, 27.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Edeka Hetzenegger, Bergisch Gladbach-Sand, Herkenrather Str. 70 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Edeka Hetzenegger, Kürten-Dürscheid, Wipperfürther Str. 165 Mittwoch, 28.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Herz-Jesu-Kirche, Bergisch Gladbach-Schildgen, Altenberger-Dom-Str. 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Rathaus Wermelskirchen, Innenhof, Telegrafenstraße 29-33 Donnerstag, 29.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Busbahnhof Bergisch Gladbach-Bensberg, Steinstraße 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Penny Markt, Odenthal, In der Hofer Aue Freitag, 30.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Feuerwehrhaus Refrath, Steinbreche 2 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Edeka Breidohr, Rösrath, Hauptstraße 104 Samstag, 31.07.2021: 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr Kaufland Bergisch Gladbach-Stadtmitte, Refrather Weg 1 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr Hagebaumarkt Quintus, Overath, Probsteistraße 18 NEU: Sonntag, 01.08.2021 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr Bistro Lanzelot in Leichlingen, Im Brückerfeld 1-3 In den mobilen Impfzentren wird der mRNA-Impfstoff von BioNTech verimpft. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen, Jugendliche unter 18 Jahren sollten zudem eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen. Darüber hinaus kann ein vorhandener Impfausweis mitgebracht werden. Zusätzlich können sich Bürgerinnen und Bürger montags bis sonntags von 9 bis 12.30 Uhr ohne ohne Termin im Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises impfen lassen. Aufgrund der Unwetterlage im Land und der Urlaubszeit sind die Kräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach aktuell begrenzt verfügbar. Das Organisationsteam der Feuerwehr freut sich sehr, dass Mitglieder der Ehrenabteilung der Feuerwehr Bergisch Gladbach bei der Durchführung der Impfaktionen tatkräftig unterstützen.

