POL-PPWP: Pakete aus Transporter geklaut

Kaiserslautern (ots)

Einen Diebstahl aus seinem Fahrzeug hat ein Paketzusteller am Freitag angezeigt. Demnach haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 11. Februar 20:30 Uhr und Freitag, 12. Februar 7:30 Uhr, in der Brahmsstraße den Transporter geöffnet, mehrere Pakete entwendet und die restlichen Pakete aufgerissen zurückgelassen.

Die genaue Schadenshöhe, sowie die Geschädigten sind derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

