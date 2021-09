Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende hinweg (17. bis 20.09.2021) in Gebäude an der Wiener Straße und an der Glemsgaustraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 07.45 Uhr am Montag in ein Büro an der Wiener Straße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Hier durchwühlten sie mehrere Schränke und Regale. An der Glemsgaustraße drangen die Einbrecher zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 16.00 Uhr am Sonntag ebenfalls gewaltsam über ein Fenster in die Betriebsräume einer Metzgerei ein. Nach derzeitigem Stand machten die Einbrecher in beiden Fällen keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

