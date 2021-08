Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.08.21 - 15.08.21 ++

Lüneburg (ots)

++ Presse 13.08.21 - 15.08.21 ++

Lüneburg

Rehlingen - Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Freitagmittag in der Diersbütteler Straße ein Schuppen, in dem u.a. historische Traktoren untergestellt waren, vollständig aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Lüneburg - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Freitagabend in der Altenbrückertorstraße. Ein 42-jähriger Mann stieß mit einer ihm entgegenkommenden 25-jährigen zusammen. Beide zogen sich Kopfverletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. Die Polizei stellte bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung von über 3 Promille fest. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Am Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße einen Pkw. Der 67-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun ermittelt. Ebenfalls ermittelt wird gegen die 55-jährige Halterin des Fahrzeugs, die neben ihm auf dem Beifahrersitz saß.

Lüneburg - Am Samstagmorgen kontrollierte die Polizei im Clamartpark einen 32-jährigen Mann, da der Verdacht bestand, dass dieser mit Betäubungsmitteln handelte. Neben diversen Betäubungsmitteln konnte u.a. auch ein Einhandmesser bei ihm gefunden werden. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Lüneburg - Aufgrund eines Hinweises überprüfte die Polizei den Zustand eines Hundes einer Frau in der Wilhelm-Reinicke-Straße. Es stellte sich heraus, dass das Tier wohl mehrfach von der Besitzerin geschlagen wurde und sich in keinem guten Allgemeinzustand befand. Die Polizei nahm den Hund mit und brachte ihn ins Tierheim, wo das Tier weiter versorgt wird.

Nahrendorf - Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagnachmittag zu einem Feldbrand aus. Dieser wurde vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Mähdrescher verursacht. Insgesamt brannten ca. fünf Hektar Weizen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Am späten Samstagabend wollte ein 61-jähriger Mann mit einem Pedelec die Erbstorfer Landstraße überqueren. Bei dem Versuch, den gegenüberliegenden Bordstein hochzufahren, stürzte er jedoch und verletzte sich. Die Polizei stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,47 Promille fest. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Dannenberg: Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Dannenberg befuhr am Samstagabend, 14.08.2021, gg. 22:40 Uhr, mit einem PKW VW das Stadtgebiet Dannenberg. Durch Auffälligkeiten in seiner Fahrweise wurden Polizeibeamte auf ihn aufmerksam. Bei der nachfolgenden Kontrolle konnten deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von 1,39 Promille. Anschließend wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe für das eingeleitete Strafverfahren entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Kontrollen im Biosphärenreservat Elbtalaue Amt Neuhaus: Am 14.08.2021 bestreifte die Polizei verstärkt das Biosphärenreservat "Niedersächsische Elbtalaue", da bereits in der Vergangenheit wiederkehrend Verstöße in der besonders geschützten Landschaft bekannt wurden. So auch am Samstagnachmittag, als die Beamten wieder mehrere Verstöße feststellen konnten. Ein Schwerpunkt war das Befahren von nicht dafür freigegebenen Wegen in der Auenlandschaft. Die Beamten führten größtenteils ermahnende Gespräche.

Krad-Unfälle

Amt Neuhaus: Gleich zwei Unfälle unter Alleinbeteiligung von Motorrädern ereigneten sich auf der B195 im Bereich Amt Neuhaus. Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr kam ein 44-Jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Harburg zwischen den Ortschaften Wehningen und Tripkau in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach einer Kollision mit einem Verkehrszeichen stürzte der Fahrer mit seiner Ducati und verletzte sich dabei schwer. Ein angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte ihn ins Krankenhaus. An Motorrad und Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Bei einem weiteren Unfall am Samstag gegen 13:20 Uhr verunglückte ein 60-Jähriger aus dem Kreis Stormarn/Schleswig-Holstein zwischen den Ortschaften Pinnau und Kaarßen mit seiner KTM. Auch dieser Fahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Leitpfosten und stürzte, wobei er sich leicht verletzte und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht wurde. An Leitpfosten und Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Uelzen

Scheunenbrand

Am Samstag, 14:30 Uhr, wurde ein Brand in Wriedel, Hauptstraße, gemeldet. Die Scheune eines 68-jährigen Geschädigten entzündete sich aus bisher unbekannter Ursache. Nach kurzer Zeit stand die gesamte Holzscheune im Vollbrand und drohte auf nebenliegende Gebäude überzugreifen. Durch Löscharbeiten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Beschlagnahme des Brandortes, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Brand einer Strohballenpresse

Am Samstag, gegen 21:05 Uhr, geriet eine Strohballenpresse auf einem Feld zwischen Kroetze und Kroetzmühle in Brand, der Schlepper konnte rechtzeitig abgekoppelt werden, die Feuerwehr löschte die Arbeitsmaschine. Weitere Schaden entstand nicht.

Streitigkeiten / Ingewahrsamnahme

Samstag, gegen 23:30 Uhr, kam es am Schnellenmarkt in einer Gaststätte zu Streitigkeiten. Der 37-jährige amtsbekannte Verursacher war stark alkoholisiert und aggressiv. Er wurde durch den Türsteher aus der Lokalität verwiesen. Der Verursacher wurde im weiteren Verlauf durch die eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und dem Gewahrsam zugeführt. Gegen 00:40 Uhr, wurde diesem Mann ein Toilettengang ermöglicht. Hierbei greift dieser einen der Polizeibeamten an und versucht diesen zu schlagen. Der Schlag wurde durch den Polizeibeamten unterbunden und der Beschuldigte wird zu Boden gebracht. Auf dem Boden sperrte sich der Beschuldigte massiv gegen die Maßnahme und versuchte immer wieder auf die Polizeibeamten einzuwirken.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitag, gegen 22:30 Uhr, in Uelzen, Ringstraße. Im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme/Hilfeleistung beleidigte und bedrohte ein 21-jähriger Mann die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend. Als er auf die Straße lief und davon abgehalten werden sollte, schlug und trat er nach ihnen und sperrte sich massiv. Zwei Beamte erlitten Kratzer und Prellungen. Der Mann wurde dem Gewahrsam zugeführt, eine Blutentnahme durchgeführt. Samstag, gegen 00:19 Uhr, Bad Bevensen, Bahnhofstraße. Ein aggressiver und alkoholisierter 52-jährige Mann hielt sich trotz vorheriger Androhung der Ingewahrsamnahme erneut vor einer Gaststätte auf und randalierte dort. Während der Ingewahrsamnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, trat und schlug nach den eingesetzten Polizeibeamten, beleidigte diese und beschädigte den Funkstreifenwagen. Des Weiteren bedrohte er einen der Beamten mit dem Tode. Die Ingewahrsamnahme wurde durchgesetzt und Strafverfahren eingeleitet.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Samstag, gegen 07:58 Uhr, Hambrock-Halligdorf. Eine Streife versuchte einen 30-Jährigen Kradfahrer mit Sozius einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann missachtete die Anhaltesignale der Polizei und reagierte auch nicht auf Blaulicht und Martinshorn. Er versuchte sich der Polizeikontrolle mittels beschleunigen bis zur Höchstgeschwindigkeit zu entziehen. Der Mann konnte schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kennzeichenmissbrauch

Ein 25-jähriger Mann befuhr am Samstag, gegen 19:40 Uhr, mit seinem Kraftrad, die Bundesstraße 493 im Bereich Tatern, obwohl der untere Bereich seines amtlichen Kennzeichens mit ca. 65 Grad nach innen gebogen war. Das amtliche Kennzeichen war nicht ablesbar. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Uelzen, Oldenstadt, Sonntag gegen 01:43 Uhr. Im Rahmen einer Ruhestörung zeigte ein 23-jähriger Mann einen "Hitler-Gruß". Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme verhält sich der Mann unkooperativ und aggressiv. Weiterhin beleidigte er wiederholt die eingesetzten Beamten. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verwirrte Person

Am Samstag 12:00 Uhr war der bereits öfters auffallende psychisch kranke 30-jährige Mann hüllenlos, streifte zunächst fußläufig über die Bundesstraße 4 und wurde im Stadtgebiet angetroffen. Da von einer Eigengefährdung auszugehen war, wurde er durch einen Beamten des Landkreises sowie einen Arzt in die psychiatrische Klinik eingewiesen.

Geschwindigkeitskontrolle

Freitag wurden am Hoystorfer Berg in zwei Stunden neun Verstöße geahndet. Ein 38-jähriger Mann war mit 155 Km/h unterwegs, ihn erwartet auch ein Fahrverbot.

Ein Mann, drei Ingewahrsamnahmen

Ein amtsbekannter 62-jähriger Uelzener wollte/konnte es nicht verstehen. Aufgrund Alkoholeinfluss und Ruhestörungen wurde er über das Wochenende dreimal in Gewahrsam genommen. Entsprechende Kostenrechnungen werden gefertigt.

Ruhestörungen / hilflose Personen

Allein in der Nacht zum Sonntag wurden durch die Polizei Kreisweit annähern 20 Ruhestörungen durch private Feiern bearbeitet. Fünf Einsätze wurden erforderlich, bei denen Personen stark alkoholisiert, bis zur Alkoholvergiftung, gemeldet wurden.

Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr / Sachbeschädigung an Verkehrszeichen In der Nacht zum Sonntag wurden in Wieren im Bereich der Hauptstraße Einmündung Raiffeisenstraße durch einen bisher unbekannten Täter mehrere Verkehrszeichen verdreht, herausgerissen und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich unter der Nummer 05824/965980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell