Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Jugendliche belästigt ++ Kind ins Gesicht geschlagen - Zeugen greifen ein ++ Scheiben eingeworfen, Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 12.08.2021

Lüneburg

Südergellersen - Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb - GPS Empfänger gestohlen

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 11.08.21 in eine Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße Im Alten Dorfe ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und montierten von mehreren, in der Halle abgestellten Traktoren die GPS-Empfänger ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Rucksack aus Pkw gestohlen

Aus einem VW, der in der Straße Am Werder abgestellt war, haben unbekannte Täter am 11.08.21, zwischen 20.00 und 22.50 Uhr, einen Rucksack gestohlen. In dem Rucksack befanden sich u.a. Schlüssel und ein Laptop. Möglicherweise war der Pkw zum Tatzeitraum nicht verschlossen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - geschubst und Pkw zerkratzt

Zwischen einer bislang unbekannten Täterin und einer 22 Jahre alten Frau aus dem Heidekreis kam es am 11.08.21 zu einem Streit, in dessen Verlauf die 22-Jährige geschubst und ihr Pkw zerkratzt wurde. Der Streit fand gegen 09.50 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz am Landwehrkreisel/ Schwarzer Weg statt. Die Täterin schubste die 22-Jährige und zerkratzte mit einem Schlüssel den Lack des Pkw Seat. Anschließend entfernte sich die Täterin zu Fuß in Richtung Lüneburg. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß, - ca. 50 Jahre alt, - schlank, - blond/orangefarbene, nicht ganz schulterlange Haare.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Lack von Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 11.08.21 den Lack eines Pkw Kia derart zerkratzt, dass ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Alfred-Delp-Straße. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Scheiben eingeworfen, Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Die Frontscheiben von zwei Kleintransportern der Marke Peugeot, die in der St. Nikolai-Straße abgestellt waren, haben unbekannte Täter zwischen dem 10.08.21, 17.00 Uhr, und dem 11.08.21, 06.30 Uhr, beschädigt. Die Frontscheiben wurden jeweils mit einem schweren Gegenstand beworfen, sodass die Scheiben zersprangen. Möglicherweise die gleichen Täter zerkratzten am 11.08.21, gegen 03.45 Uhr, den Lack eines BMW Mini und eines Daewoo, die in der Pieperstraße abgestellt war. Weiterhin warfen die Unbekannten mehrere Fensterscheiben einer Schule in der Straße Große Worth ein. Insgesamt entstanden in der Nacht Sachschäden von mehr als 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - betrunken am Steuer

Einer Zeugin fiel am Nachmittag des 11.08.21 eine 37-Jährige auf, die mit ihrem Pkw VW an einer Bushaltestelle in der Hölderlinstraße anhält, mehrere leer Flaschen eines Kräuterschnapses in einen Mülleimer wirft und anschließend davonfährt. Auf dem Weg zwischen Pkw und Mülleimer torkelte die VW-Fahrerin. Die 37-Jährige wurde von einer Polizeistreife an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Ein Alkoholtest dort ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde sichergestellt, ihr wurden zwei Blutproben entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie eingeleitet.

Scharnebeck - Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 11.08.21, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 14-Jähriger mit einem Pedelec die Echemer Straße in Richtung Hauptstraße. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Jugendliche gegen einen VW Transporter, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Durch den Aufprall wurde der 14-Jährige schwer verletzt. Zudem entstanden in Folge des Unfalls Sachschäden von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Bardowick - Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten

Am 11.08.21, in der Zeit von 08.15 bis 09.45 Uhr, wurde auf Höhe eines Kindergartens in der Straße Schwarzer Weg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt waren elf Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 60 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Kind ins Gesicht geschlagen - Zeugen greifen ein

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher steht im dringenden Verdacht am Mittwoch, 11.08.21, gegen 19.00 Uhr, einen etwa 10 Jahre alten, bislang noch unbekannten Jungen ins Gesicht geschlagen zu haben. Zwei Zeugen im Alter von 19 und 24 Jahren hatten den Vorfall auf einem Parkplatz in der Bergstraße beobachtet und den Jugendlichen zur Rede gestellt. Der 15-Jährige und ein 16 Jahre alter Jugendlicher schlugen die Zeugen daraufhin mit Fäusten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Jugendlichen ein. Bei Eintreffen der Polizei war der betroffene 10-Jährige bereits mit seinem Fahrrad davongefahren. Der Junge wurde ergänzend wie folgt beschrieben:

- ca. 160 cm groß, - von schlanker Statur, - kurze, hellblonde Haare, - trug eine schwarze Brille, - bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Eltern des betroffenen Jungen, werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Uelzen - Jugendliche belästigt

Gegen einen 52 Jahre alten Tatverdächtigen wurde am 11.08.21 ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Bisherigen Erkenntnissen zu Folge hat sich der 52-Jährige gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße einer 17-Jährigen von hinten genähert, ihr an das Gesäß gefasst und eine obszöne Bemerkung gemacht. Der 52-Jährige stand unter Alkoholeinfluss - ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Uelzen - volltrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei kontrolliert, nachdem er in der Straße Johnsburg in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 55-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell