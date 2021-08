Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg/ Stadthagen - vermisste 49-Jährige wohlbehalten aufgetaucht ++

Lüneburg (ots)

Nachdem eine 49-jährige Lüneburgerin und 6 Jahre alter Sohn von ihrem Lebensgefährten und einer Freundin als vermisst gemeldet worden waren, meldete sich die 49-Jährige jetzt telefonisch.

Die 49-Jährige war am Dienstag, dem 10. August 2021, 19:00 Uhr, von einem landwirtschaftlichen Gehöft in Lauenau bei Stadthagen aufgebrochen, jedoch in Lüneburg nicht angekommen.

Mittlerweile ist bekannt, dass die Lüneburgerin und ihr Sohn wohlauf sind. Sie hatten unterwegs einen Stopp eingelegt, dies jedoch vergessen jemandem mitzuteilen.

Die Polizei dankt allen Beteiligten, die bei der Suche geholfen und Hinweise gegeben haben.

