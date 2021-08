Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Uelzen - Pkw und Transporter stoßen frontal zusammen - drei Personen verletzt ++

Lüneburg (ots)

Uelzen - Pkw und Transporter stoßen frontal zusammen - drei Personen verletzt

Am 09.08.21, gegen 12.35 Uhr, befuhr eine 65 Jahre alte Hyundai-Fahrerin die B4 vom Suderburger Kreisel kommend in Fahrtrichtung Norden. Im Bereich einer Kurve wollte die 65-Jährige aus Goslar einen vorausfahrenden Lkw überholen und scherte hierzu nach links aus. Auf dem Fahrsteifen für die entgegengesetzte Fahrtrichtung kam ihr jedoch ein 40-Jähriger mit einem VW Crafter aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 40-Jährige sowie eine 45-jährige Beifahrerin im Hyundai wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Die 65-Jährige erlitt in Folge des Unfalls schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstanden zudem Sachschäden von ca. 23.000 Euro. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. In Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell