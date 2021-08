Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Drogen sichergestellt - Tatverdächtiger leistet Widerstand ++ Zusammenstoß mit Wohnmobil - Zeugen gesucht ++ mit 3,74 Promille aufgefahren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Am Sonntag, 08.08.21, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Audi ein, der in einem Parkhaus in der Straße Bei der Ratsmühle abgestellt war. Aus dem Audi wurde eine schwarze Geldbörse gestohlen, in der sich u.a. ein Ausweis befand. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter hat zwischen dem 07.08.21, 12.00 Uhr, und dem 08.08.21, 17.30 Uhr, den Lack von mehreren Pkw der Marken Opel, Volvo, Audi und Nissan zerkratzt, die in der Neuetorstraße bzw. am Johann-Sebastian-Bach-Platz abgestellt waren. Es entstanden jeweils Sachschäden von über 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - mit 3,74 Promille aufgefahren

Am 08.08.21, gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Renault die Bockelmannstraße in Richtung stadtauswärts. Spontan entschloss sich der 43-Jährige nach links in die Lise-Meitner-Straße abzubiegen und wechselte auf die auf die linke Fahrspur. Dort stand allerdings eine 20-Jährige mit ihrem Smart und wartete, dass die dortige Lichtzeichenanlage auf grün wechselte. Der Renault-Fahrer fuhr auf den Smart auf, wodurch die 20-Jährige leicht verletzt wurde. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 2.000 Euro. Wie sich herausstellte, stand der Renault-Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,74 Promille. Der Führerschein des 43-Jährigen wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Da der 43-Jährige nicht mehr wegefähig war, wurde er in Gewahrsam genommen, wo er bis zum Montagmorgen seinen Rausch ausschlafen durfte.

Lüneburg - Einbruch in Klinik

Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in den Rezeptionsbereich einer Klinik in der Uelzener Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Schublade und stahlen eine geringe Menge Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Elektrogroßhandel

Am späten Sonntagabend, 08.08.21, gegen 23.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Elektrogroßhandel in der Bessemer Straße ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und stahlen eine Kaffeemaschine. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Fahrten unter Drogeneinfluss

Auf der Verbindungsstraße zwischen Meußließen und Satkau kontrollierten Polizeibeamte am 08.08.21, gegen 11.20 Uhr, die 23 Jahre alte Fahrerin eines Citroen. Die 23-Jährige räumte den Konsum von Kokain und Cannabis ein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Die Citroen-Fahrerin sowie ein 27-jähriger Mitfahrer händigten den Polizeibeamten Utensilien zum Drogenkonsum aus.

Jameln - Zusammenstoß mit Wohnmobil - Zeugen gesucht

Am 08.08.21, gegen 14.05 Uhr, kam es in einer Kurve in der Ortsdurchfahrt Breustian im Begegnungsverkehr zu der Berührung zwischen einem Wohnmobil und dem linken Außenspiegel eines Skoda. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Uelzen - Drogen sichergestellt - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Ursprünglich wurde eine Polizeistreife am 09.08.21, gegen 00.30 Uhr, zu einem Haus in der Gudestraße geschickt, da von dort eine Ruhestörung ausging - ein Anwohner sollte dort in seiner Wohnung herumbrüllen und gegen die Wände schlagen. Als die Polizeibeamten in der Wohnung eines 28-Jährigen eintrafen, fanden sie dort u.a. etwas Marihuana auf, welches sie sicherstellten. Nachdem es nach Abrücken der Polizeibeamten sofort wieder laut wurde, wurde der 28-Jährige über Nacht in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand, bespuckte und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - nach Streit verletzt

Am 08.08.21, gegen 23.20 Uhr, fand eine Polizeistreife einen 56-Jährigen auf der vor einer Musikkneipe in der Bahnhofstraße liegend vor. Der 56 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Celle hatte zwei blutende Platzwunden am Kopf, die ersten Aussagen zu Folge von einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem weiteren Gast der genannten Kneipe stammen. Passanten hatten bereits einen Rettungswagen für den Verletzten angerufen, der zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht wurde. Zu dem Täter und der Auseinandersetzung ist bislang noch nichts weiter bekannt.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Salzwedeler Straße kontrollierten Polizeibeamte am 08.08.21, gegen 12.30 Uhr, den 26 Jahre alten Fahrer eines VW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamine. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

