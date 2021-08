Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ mit Krankenfahrstuhl umgefahren - schwer verletzt ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Seniorin sexuell belästigt - wer kann Täterhinweise geben? ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Seniorin sexuell belästigt - wer kann Täterhinweise geben?

Bereits am Dienstag, 03.08.21, gegen 09.30 Uhr, wurde eine 94 Jahre alte Lüneburgerin im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Haubach-Straße von einem unbekannten Täter belästigt. Der Täter, ein Mann von ca. 20 Jahren, stand im Treppenhaus und telefonierte, als die Seniorin das Haus betrat. Der Täter hatte der 94-Jährigen zunächst Hilfe angeboten und ihren Rollator in den Keller getragen. Im Anschluss folgte er der Seniorin und griff ihr dann unvermittelt unter den Rock. Geistesgegenwärtig wehrte sich die 94-Jährige, indem sie ihn mit ihrem Rollator "anfuhr" und wegschubste. Der Unbekannte lief daraufhin davon. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt, - vorderasiatischer, mutmaßlich irakischer Herkunft, - ca. 175 cm groß, - schlank, - kurze, schwarze Haare, - glatt rasiertes Gesicht, - hatte eine klare Aussprache, sprach Deutsch, - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem kurzärmeligen, roten oder rotbraunen Hemd.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Faustschlag ins Gesicht

Am 05.08.21, gegen 22.50 Uhr, hielt sich ein 27-Jähriger in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf und stritt sich dort mit einem 33 Jahre alten Bekannten, als ihm ein unbeteiligter und zudem unbekannter Täter mit der Faust derart ins Gesicht schlug, dass er eine Fraktur des Kiefers erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen in eine Klinik, wo er behandelt wurde. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180 bis 185 cm großen, kräftig gebauten Mann von osteuropäischer, möglicherweise polnischer Herkunft gehandelt haben. Der Täter hatte eine Glatze und war an beiden Armen tätowiert. Zum Zeitpunkt der Tat hielten sich noch ca. 10 bis 15 weitere Personen auf dem Parkplatz auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Parfümdieb - gleich zweimal erwischt

Einem 21 Jahre alten Tatverdächtigen haben Polizeibeamte am Donnerstag, 05.08.21 gleich zweimal hochwertiges Parfüm abgenommen, welches er in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße gestohlen hat. Nachdem der 21-Jährige zunächst gegen 13.30 Uhr von einer 24-Jährigen in der Uelzener Straße im Rahmen von Streitigkeiten geschubst und in Folge zu Boden gestürzt war, kam es zu einem Polizeieinsatz. Neben dem Parfüm fanden die eingesetzten Polizeibeamten bei ihm einige Tabletten eines Betäubungsmittels. Bei einem späteren Einsatz in der Große Bäckerstraße wurde der 21-Jährige ein weiteres Mal durchsucht und es wurde noch einmal Parfüm sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den notorischen Langfinger ein.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Am Donnerstagvormittag, 05.08.21, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Volgershall eine 38-Jährige und einen 68 Jahre alten Mann. Bei den beiden Personen werden sowohl Cannabis aufgefunden als auch Utensilien, die auf einen Drogenhandelt schließen lassen. Die Gegenstände und die Drogen wurden sichergestellt und Strafverfahren gegen beide Personen eingeleitet. Am Nachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Friedenstraße und in der Altenbrückertorstraße mehrere Personen im Alter von 18, 30 und 51 Jahren. In Folge wurden Tabletten und Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der 51-Jährige führte zudem ein verbotenes Springmesser mit, welches ebenfalls sichergestellt wurde.

Bardowick - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 05.08.21, zwischen 12.30 und 12.40 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Pkw Hyundai, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes zwischen Schwarzer Weg und Hamburger Landstraße abgestellt war. An dem Hyundai entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Pedelecs aus Tiefgarage gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten vier hochwertige Pedelecs der Marken Riese und Müller, Raleigh bzw. Diamant, die in einer Tiefgarage eines Hotels in der Straße Vor der Sülze angeschlossen waren. Es entstanden Schäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Kleingarten

Zwischen dem 04.08.21, 17.00 Uhr, und dem 05.08.21, 11.50 Uhr, brach unbekannte Täter in eine Laube in einem Kleingarten in der Straße An den Gärten ein. Die Täter öffneten diverse Schlösser, entwendet wurde letztendlich jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - Altkleidercontainer geöffnet und durchwühlt

Am 05.08.21, gegen 18.30 Uhr, öffneten mehrere Täter gewaltsam einen Altkleidercontainer in der Marschtorstraße, durchwühlten die Sachen und nahmen einige Teile an sich. Auf Aufforderung der eingesetzten Polizeibeamten legten die 30 bis 51 Jahre alten Personen die Sachen zurück. Die beiden Frauen und vier Männer erhielten einen Platzverweis.

Dannenberg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 04.08.21, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Develangring der VW Caddy einer 33-Jährigen abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den VW und verursachte Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - mit Krankenfahrstuhl umgefahren - schwer verletzt

Am 04.08.21, zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, wurde ein 52-jähriger Fußgänger auf dem Gehweg in der Gudestraße in Höhe eines Bekleidungsgeschäftes von hinten von einem 82-Jährigen umgefahren, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Zeugen, die den Unfallbeobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 05.08.21, gegen 15.20 Uhr, befuhr eine 78-Jährige mit ihrem Toyota Aygo die B 493 in Richtung Oldenstadt/B191. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich der B191 übersah die 78-Jährige den vorfahrtberechtigten Toyota Verso eines 68-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 78-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstanden an den Pkw jeweils Totalschaden von insgesamt ca. 15.500 Euro.

Suhlendorf - Tankdeckel aufgebohrt - Dieselkraftstoff gestohlen

Zwischen dem 05.08.21, 15.00 Uhr, und dem 06.08.21, 08.00 Uhr, bohrten unbekannte Täter den Tank eines Lkw auf, der an dem ortsverbindungsweg zwischen Schlieckau und Molbath abgestellt war. Die Täter stahlen Kraftstoff im Wert von ca. 200 Euro, verursachten jedoch Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel.: 05824/965980, entgegen.

