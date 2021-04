Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter mit gefälschten Ausweisen und Coronatests

Bischofswerda / Bautzen (ots)

Zwei ukrainische Männer im Alter von 34 und 56 Jahren, welche in Deutschland ohne Erlaubnis gearbeitet hatten, wurden am 29. April 2021 gegen 10:25 Uhr durch Bundespolizisten auf der Autobahn 4 bei Uhyst a.T. kontrolliert.

Die beiden Männer gaben an, dass sie sich zu einer medizinischen Behandlung in Deutschland befunden haben. Eine Nachschau im mitgeführten Gepäck der Männer widerlegte dies jedoch. Die Beamten fanden Arbeitsaufzeichnungen und gefälschte Coronatests. Bei der freiwilligen Nachschau im Handy des 34-Jährigen fanden die Polizisten dann Fotos von gefälschten rumänischen Identitätskarten. Diese Karten enthielten zwar die Passbilder der beiden Ukrainer, es waren aber völlig andere Namen eingetragen.

Beide wurden in Gewahrsam genommen und wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt, Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und mittelbarer Falschbeurkundung beanzeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielten beide die Aufforderung Deutschland unverzüglich zu verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell