Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierereien am Bahnhaltepunkt Oberoderwitz

Löbau / Zittau (ots)

Zu Schmierereien kam es in den vergangenen Tagen am Bahnhaltepunkt in Oberoderwitz.

Bundespolizisten bestreiften den Haltepunkt und stellten dabei fest, dass auf einer Gesamtgröße von 7 Quadratmeter mehrere Schriftzeichen in roter Farbe angebracht wurden. Der Tatzeitraum kann auf den 27. - 29. April 2021 eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Zittau übernommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 oder dem Polizeirevier Zittau unter der Telefonnummer 03583 / 620 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell