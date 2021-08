Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - mit Messer bedroht und Portemonnaie geraubt - Polizei fahndet mit Phantomskizze ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - mit Messer bedroht und Portemonnaie geraubt - Polizei fahndet mit Phantomskizze

Wie von hier berichtet wurde am 10.06.21, gegen 05.25 Uhr, einem 40-Jährigen von zwei unbekannten Tätern in der Apfelallee das Portemonnaie geraubt. Der 40-Jährige hatte sich mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit befunden, als sich ihm zwei unbekannte männliche Personen in den Weg stellten. Die Täter schritten fordernd auf ihn zu und verlangten sein Handy. Der 40-Jährige setzte sich zur Wehr und einer der Täter stürzte zu Boden. Der andere Täter zog daraufhin ein Messer und versuchte damit auf das Opfer einzuwirken. Als der am Boden liegende Täter sich an der Hose des Opfers hochzog, riss die Hosentasche und das Portemonnaie des Opfers fiel zu Boden. Die Täter flüchteten mit dem Portemonnaie des Opfers.

Die Polizei sucht jetzt mit einer Phantomskizze nach Zeugen, die die abgebildete Person identifizieren können.

Ergänzend wurde der Täter wie folgt beschrieben:

- Alter: 25 - 30 Jahre, - Größe: 170 - 180 cm, - Statur: normal, - Erscheinungsbild: afrikanisch, - Kopfform: wirkte rund durch den Vollbart, - Haut: schokobraun, - Haare: schwarz, nach hinten gegelt, - Bart: längerer, schwarzer Vollbart, - Ohren: anliegend - Augenbrauen: ziemlich dichte, sehr nah an den Augen liegend, - Augen: eher schmal, - Nase: bisschen breiter, - Mund: volle Lippen, - Geruch: stark nach Parfüm - Bekleidung: dunkles T-Shirt mit weißem Schriftzug und Muster; mittelblaue Jeans - Das Phantombild soll die Person sehr gut wiedergeben.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell