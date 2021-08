Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Radfahrer geschnitten - Kind bricht sich den Arm - Zeugenhinweise auf Pkw erbeten ++ Zeuge nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrerin gesucht ++

Lüneburg

Barnstedt - Radfahrer geschnitten - Kind bricht sich den Arm - Zeugenhinweise auf Pkw erbeten

Am 30.07.21, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 12 Jahre alter Fahrradfahrer gemeinsam mit zwei 14 Jahre alten Freunden die die Kraftfahrzeuge gesperrte K33 aus Barnstedt kommend in Richtung Kolkhagen. Kurz vor der Absperrung vor Kolkhagen wurden der 12-Jährige und die Jugendlichen von einem älteren, dunklen Pkw - einem SUV oder kleinem Geländewagen - mit hoher Geschwindigkeit überholt. Der Pkw scherte so kurz vor dem 12-Jährigen ein, höchstwahrscheinlich um zu verhindern in die Absperrung hineinzufahren, dass der Junge vor Schreck auf den Grünstreifen auswich und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich Schürfwunden im Gesicht zu und erlitt einen Unterarmbruch, der in einer Klinik operativ behandelt werden musste. Der Pkw-Fahrer setzte die Fahrt fort. Zeugenhinweise bzw. Hinweise auf den Pkw nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - schubsen, schlagen und mit Tierabwehrspray sprühen

Zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 47 Jahren kam es am Montagabend, 02.08.21, zu tätlichen Auseinandersetzungen. Zunächst soll der 47-Jährige den 35-Jährigen in einem Waschsalon in der Altenbrückertorstraße derart an eine Hauswand geschubst haben, dass dieser eine Kopfplatzwunde erlitt. Eine medizinische Versorgung lehnte der 35-Jährige jedoch ab. Der 47-Jährige erhielt einen Platzverweis. Gegen 21.45 Uhr soll der 47-Jährige dann von dem 35-Jährigen auf Höhe einer Kneipe in der Altenbrückertorstraße mit einem kurzen Stock angegriffen und verletzt worden sein. Der 35-Jährige soll den 47-Jährigen so lange geschlagen haben, bis dieser sich mit Tierabwehrspray zur Wehr setze und dann um Hilfe rief. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen beide Männer ein.

Lüneburg - Auto-Poser Am Sande kontrolliert

Insgesamt 32 Fahrzeuge kontrollierten Polizeibeamte am 02.08.21, zwischen 18.30 und 21.00 Uhr, in der Fußgängerzone Am Sande. Insbesondere junge Männer der sogenannten Auto-Poser Szene standen im Fokus der Polizei. Es wurden ein Duzend Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Weitere Kontrollen werden folgen.

Lüneburg - Taschendiebe weiterhin aktiv - Geldbörsen gestohlen

Am Montagvormittag, 02.08.21, wurden einer 54-Jährigen und einem 82 Jahre alten Mann jeweils die Geldbörsen gestohlen, als sie beim Einkaufen waren. In einem Fall wurde die Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen, die beim Einkaufen in einem Einkaufswagen lag. Die Diebstähle ereigneten sich in Lebensmitteldiscountern in der Straße Am Alten Eisenwerk bzw. der Bleckeder Landstraße. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl in der Bleckeder Landstraße sahen Zeugen ein Pärchen offenbar südländischer Herkunft vom Tatort flüchten. Sowohl der Mann als auch die Frau waren zwischen 30 und 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Die Polizei weist noch einmal daraufhin, dass eine Geldbörse am besten in einer Innentasche der Kleidung am Körper getragen werden sollten. In Einkaufs- oder Handtaschen, die an Einkaufswagen hängen oder darin liegen, stellen sie eine leichte Beute für die Diebe dar. Noch immer sind Brustbeutel, die unter der Kleidung getragen werden können, eine gute Möglichkeit sich gegen Diebe zu schützen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen - Zeuge ruft Polizei

Am Spätnachmittag des 02.08.21 erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein Unbekannter ein noch verschlossenes Fahrrad in den Clamart-Park tragen würde. Eine Polizeistreife traf auf einen 33-Jährigen, der das Fahrrad laut eines Zeugen dort hingebracht habe. Das Fahrrad stellten die Polizeibeamten sicher, konnten es kurz darauf jedoch bereits dem rechtmäßigen Eigentümer, einem 63 Jahre alten Lüneburger, aushändigen. Dieser hatte erst kurz zuvor sein Fahrrad in der Grapengießerstraße abgestellt. Die Polizeibeamten stellten auch noch ein weiteres Fahrrad sicher, für welchen bislang noch kein rechtmäßiger Eigentümer feststeht. Es handelt sich um ein schwarzes Herrnfahrrad Sparta. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung setzen, um sein Fahrrad zurückzuerhalten.

Thomasburg - Seitenscheibe eingeschlagen

Am 02.08.21, zwischen 18.00 und 21.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW Polo ein, der im Kirchring abgestellt war. Aus dem VW stahlen die Täter eine Powerbank und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Zeuge nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrerin gesucht

Wie bereits von hier berichtet, kam es am Freitagnachmittag, 30.07.21, es auf der B 248 zwischen Saaße und Lübbow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin hatte beabsichtigt mit ihrem Pkw von der B 248 nach rechts auf die Kreisstraße 42 in Richtung Wustrow abzubiegen. Hierbei übersah sie die Pedelec-Fahrerin, die auf dem dortigen Radweg in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die 77-Jährige stürzte. Am Pkw und am E-Bike entstand Sachschaden. Die Polizei sucht einen möglichen Unfallzeugen. Der Fahrer des weißen Transporters, der sich zum Unfallzeitpunkt im Einmündungsbereich der K 42 in Richtung Wustrow befand, könnte den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Gartow - parkenden Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag, 02.08.21, touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Skoda, der in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr, in der Schulstraße am Fahrbahnrand geparkt stand. An dem Skoda entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte jedoch die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel.: 05846/979630, entgegen.

Dannenberg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 03.08.21, gegen 05.40 Uhr, wurde der 25 Jahre alte Fahrer eines Opel in der Raiffeisenstraße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem wurden bei dem 25-Jährigen Marihuana und Amphetamine aufgefunden. Die Polizeibeamten leiteten die entsprechenden Verfahren ein und stellte die Drogen sicher. Die Weiterfahrt wurde dem Opel-Fahrer untersagt.

Uelzen

Uelzen - Zeuge nach Taschendiebstahl gesucht

Bereits am 28.07.2021, gegen 11.45 Uhr, stahl eine unbekannte Frau einer Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche, als sie bei einem Lebensmitteldiscounter in der Nordallee eingekauft hat. Als die Polizeibeamten eintrafen, rief ihnen ein Mann zu, dass die Tatverdächtige in einen hellen Kleinwagen gestiegen sei. Bevor die Daten des Zeugen festgestellt werden konnten, war er bereits in seinen Pkw gestiegen und hatte den Parkplatz verlassen. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, zu melden.

Uelzen - Einbruch in Büro

In der Nacht zum 03.08.21 brachen unbekannte Täter in ein Büro in der St.-Viti-Straße ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen. U.a. öffneten die Täter ein Sideboard. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Am 02.08.21, gegen 14.00 Uhr, befuhr eine 67-Jährige mit ihrem VW Golf die B 191 aus Richtung Oldenstadt kommend in Richtung Pieperhöfen. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam die VW-Fahrerin aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Toyota Avensis eines 90-Jährigen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die aus dem Heidekreis stammende VW-Fahrerin, der 90-Jährige und seine 76 Jahre alte Beifahrerin, im Toyota wurden bei dem Unfall jeweils schwer verletzt. Alle drei Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser gebracht. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten sofort nach dem Unfall an um zu helfen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen und Kameraden am Unfallort, da sowohl die VW-Fahrerin als auch der Toyota-Fahrer in ihren Pkw eingeklemmt wurden. Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber erschienen zur Versorgung der Verletzten am Unfallort. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 20.000 Euro. Die B 191 wurde während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

